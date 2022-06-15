53-летнюю американскую актрису Дженнифер Энистон обвинили в лицемерии после ее критики в адрес интернет-звезд. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время интервью со своим коллегой, актером Себастьяном Стэном, артистка поведала, что многие нынешние голливудские звезды обязаны своим успехом не талантам и способностям, а интернету, который сформировал новую культуру в 1990-х годах.

"Мне так повезло, что мы успели немного поработать в индустрии до того, как она стала тем, чем она является сегодня... Сейчас появилось больше потоковых сервисов - вы известны из TikTok, вы известны из YouTube, вы известны из Instagram. Это разбавляет работу актера", - заявила звезда сериала "Друзья".

Помимо этого, Энистон добавила, что многим ее коллегам удалось построить карьеру, не приложив к этому никаких усилий: "Благодаря интернету известными становились люди, которые вообще ничего не делают. При этом у них блестящие карьеры. И отдельно стоит упомянуть тех, кто прославился за счет "женской репутации" - Пэрис Хилтон, Моника Левински и так далее".

Высказывания актрисы в беседе с Себастьяном Стэном вызвали в Интернете шквал критики в адрес Энистон. Некоторые поклонники напомнили звезде, что она сама родилась в семье известных артистов, что в какой-то мере облегчило ей путь к кинокарьере.

Другие пользователи заявили о том, что Энистон удалось прославиться за счет громкого романа с Бредом Питтом. Многие заявили о том, что звезде было легко сниматься в сериале "Друзья", прославившем ее на весь мир, так как ее героиня Рейчел была похожа на Энистон.