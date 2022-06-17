Дженнифер Лопес призналась, что мать издевалась над ней в детстве

Дженнифер Лопес рассказала, что ее мать - Гваделупе Родригес - издевалась над ней в детстве. Об этом пишет издание NYPost, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом документальном фильме Netflix "Полтайма" Дженнифер Лопес заявила, что в детстве испытывала психологическое насилие со стороны матери. В одной из сцен певица говорит: "Мать делала то, что должна была делать, чтобы выжить, и это сделало ее сильной, но это также сделало ее жесткой. Она выбивала из меня всю душу".

Гваделупе Родригес также появляется в фильме и признается, что была жестока с Лопес и двумя ее сестрами, Лесли и Линдой. Женщина, иммигрировавшая из Пуэрто-Рико, вырастила своих трех дочерей в Бронксе вместе с мужем Дэвидом, с которым она развелась, когда девочки выросли.

"У меня всегда были самые высокие ожидания от них. Это не было критикой. Это было только для того, чтобы показать, что ты можешь сделать лучше", - сказала Родригес в фильме. "Дженнифер, по правде говоря, доставила мне больше всего хлопот. Мы часто сталкивались лбами", - добавила она.

Дженнифер Лопес ушла из дома в 18 лет из-за постоянных конфликтов с матерью по поводу ее будущего. Певица призналась, что не уделяла должного внимания учебе, потому что ее интересовали танцы, и именно это было главной причиной скандалов.