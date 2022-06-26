Скончался известный российский актер

Печальную новость сообщили СМИ - из жизни ушел советский и российский актер Юрий Горобец. В этом году Юрий Васильевич отметил 90-летний юбилей и до последнего работал в ставшем родным МХАТе имени Горького, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

За свою долгую творческую жизнь актер служил на разных театральных сценах. Но свою карьеру в Москве он начинал в театре имени Пушкина, в котором проработал более 10 лет. В культурном учреждении до сих пор с теплом вспоминают Юрия Васильевича.

"Сегодня, 26 июня 2022 года, на девяносто первом году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы - он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем еще семь - при Борисе Морозове. После, уже будучи артистом МХАТа им. Горького, он снова и снова возвращался на эту сцену, как приглашенный артист. А спектакль "Дон Педро" на сцене филиала Юрий Васильевич Горобец поставил как режиссер. И сам играл в нем вместе с супругой, народной артисткой Тамарой Лякиной", - написали сегодня на сайте Театра имени Пушкина.

Юрий Горобец родился во Владикавказе. Окончил ГИТИС в 1955 году. Работал сначала в театре Ярославля, потом в Одессе. В 1961 году приехал в Москву по приглашению Бориса Равенских и был принят в труппу Театра имени Пушкина. Через 9 лет перешел в Театр имени Маяковского. А с 1989 году - актер МХАТа имени Горького.

В фильмографии Юрия Горобца десятки фильмов, среди них такие известные, как "Не ходите, девки, замуж", "Хождение по мукам", "Экипаж". Пик кинематографической карьеры актера пришелся на 70-80-е годы.