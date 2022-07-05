Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Израиль

С начала событий в Украине примадонна российской эстрады Алла Пугачева с супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми переехала в Израиль, который знаменитая семья покинула на днях, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

М.Галкин и А.Пугачева переехали в Латвию, о чем юморист сообщил в Instagram Stories, показав многомиллионной аудитории подписчиков юрмальский закат и звездную супругу с друзьями.

Отметим, что ранее Максим Галкин анонсировал тур по Балтике, в который войдет и выступление в Юрмале, где проживает одна из ближайших подруг Аллы Пугачевой - народная артистка Латвии Лайма Вайкуле.

Российские СМИ сообщают, что переезд из Израиля в Латвию связан и с тем, что А.Пугачева плохо переносит жару, а юрмальский климат ей идеально подходит.