Немецкая супермодель, телеведущая Хайди Клум поддержала свою дочь на модном показе, она приехала в Милан на Неделю моды. 18-летняя Лени открывала шоу бренда About You, а знаменитость показала в соцсетях, как это было.

"Моя Лени! Открывает шоу. Мама тобой очень гордится", - написала телеведущая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в этом году дочь супермодели окончила старшую школу. Девушка пошла по стопам матери: в 2020 году она дебютировала на обложке Vogue Germany, а в 2021-м впервые вышла на подиум на показе Der Berliner Salon в рамках Недели моды в Берлине. В июле 2022-го Лени Клум приняла участие в шоу Dolce & Gabbana.

У телеведущей четверо детей. Старшую дочь Хелен (Лени) она родила от своего жениха бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 17 лет, Йохану 15 лет, а Лу 12 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.

С 2019 года Хайди Клум замужем за Томом Каулитцем, который моложе супермодели на 16 лет. Пара не скрывает своих чувств друг к другу, они часто делятся романтичными снимками в соцсетях.