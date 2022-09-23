Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон назвал концовку своего нового фильма "Аватар 2" непредсказуемой. Его слова передает портал IGN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждают Кэмерон, зрители не смогут угадать, о чем пойдет речь в сиквеле, и пообещал удивить их сюжетом. "Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать [сюжет]. Больше всего люди ненавидят идти в кино, а после говорить: "О... Это было предсказуемо". Я бросаю вызов каждому, кто сможет предсказать развитие действий [в фильме]", - заявил режиссер.

Кэмерон также отметил, что, когда сюжет раскрывается слишком рано, магия кино теряется.

Над картиной "Аватар: Путь воды" режиссер работал с 2009 года. Картина продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма запланирована на 14 декабря 2022 года.