Тело Бориса Моисеева вынесли из подъезда

Сегодня не стало Бориса Моисеева. Артист ушел из жизни в возрасте 68 лет. Трагическую новость подтвердил его директор Сергей Горох.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, Сергей Горох обнаружил бездыханное тело Бориса Моисеева в его московской квартире. В СМИ появились кадры того, как артиста выносят из дома в синем мешке, а затем погружают в специализированную машину.

Эксперты будут устанавливать причину смерти музыканта. Известно, что последние годы тот тяжело болел. По словам Гороха, звезда перенес три инсульта. В результате у Моисеева парализовало руку и верхнюю губу. Певцу также было трудно говорить, поэтому он отказался от публичности, превратившись в настоящего затворника.

Соседи рассказывали, что за Борисом Михайловичем присматривала сиделка. Он также поддерживал связь с Сергеем Горохом и Аллой Пугачевой. Артистка стала практически единственной из звезд российского шоу-бизнеса, кто беспокоился о его состоянии до последних дней.