Модный дом Valentino будет выключать свет в бутиках ночью

После 10 часов вечера в 95 магазинах Valentino по всему миру будут выключать свет в рамках программы экологического развития. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В четверг вечером, 6 октября, свет в магазинах бренда выключили, но оставили подсвеченными вывески, витрины, торговые залы, склады и логотип. Valentino заявил, что рассчитывает сэкономить до 800 кВт/ч электроэнергии, что равноценно энергии, потребляемой 13 тыс. лампочек.

Около 80% энергии для итальянских бутиков бренда, штаб-квартиры и фабрик поступает из возобновляемых источников.

В рамках программы экологического развития Valentino обязался отказаться от меха с 2022 года и от альпаки с весеннего сезона 2022 года, представил винтажный проект, обязался работать с экологически чистыми поставщиками вискозы для 70% своего производства.