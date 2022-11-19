https://news.day.az/showbiz/1512676.html Сногсшибательный наряд Айгюн Кязымовой - ВИДЕО
Сногсшибательный наряд Айгюн Кязымовой - ВИДЕО
Азербайджанский модельер Руфат Исмаил представил на своей странице в Instagram свою новую коллекцию "Опера".
Как сообщает Day.Az, наряд примерила на себе народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова. Руфат Исмаил назвал новый образ Айгюн Кязымовой "сногсшибательным".
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