Сногсшибательный наряд Айгюн Кязымовой
Depozit faizini öncədən al!

Азербайджанский модельер Руфат Исмаил представил на своей странице в Instagram свою новую коллекцию "Опера". 

Как сообщает Day.Az, наряд примерила на себе народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова. Руфат Исмаил назвал новый образ Айгюн Кязымовой "сногсшибательным". 