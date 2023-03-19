Алла Пугачева оставила послание Маниже

Многие отказались от сотрудничества с Манижей после того, как она не поддержала спецоперацию. Серия ее концертов был отменена, а потому сейчас она выступает для поклонников за границей. В ряды фанатов молодой певицы вступила и Алла Пугачева, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Звезда побывала на концерте Манижи в Тель-Авиве. На странице Манижи появились кадры с примадонной. "Алла Борисовна, люблю вас и горжусь жить и работать, когда вы рядом", - отметила Манижа.

Ответ Пугачевой не заставил долго ждать. Алла Борисовна была в восторге от таланта молодой певицы и поделилась эмоциями в соцсетях, сопроводив публикацию совместной фотографией.

"Никогда не была на сольном концерте Манижи, а в Израиле повезло увидеть и услышать эту удивительную самобытную артистку. Зажгла она не по-детски. Какой контакт с публикой! Какие песни неординарные! Спасибо, Манижа, ты молодец!" - написала 73-летняя примадонна.

"Знаю, как тебе трудно сейчас. Не унывай. Желаю твоему песенному миру "открытых дверей" по всему миру. И если кто-то плюет тебе в спину, значит, ты идешь впереди. Удачи тебе во всем, артистка!", - добавила Пугачева.

Сейчас Манижа выступает с гастролями по зарубежным городам. Публике вокалистка представляет программу "Неотменяемый тур". Название выбрано не случайно, так как многие организаторы отказались сотрудничать с артисткой и отменили ее выступления в России после того как она осудила СВО. Примадонна разделяет обеспокоенность затравленной вокалистки и всячески подбадривает.

Также исполнительница хита "Позови меня с собой" запечатлела на камеру выступление Манижи на сцене, когда та проникновенно пела песню "Самолеты улетают". Автором текста и слов является примадонна. "Когда писала эту песню, не думала, что она будет так актуальна на сегодняшний день", - прокомментировала знаменитость.

К слову, Алла Борисовна и раньше говорила, что восхищается творчеством Манижи. В частности, она поддержала ее в 2021 году, когда артистка столкнулась с критикой во время выступления на "Евровидении".