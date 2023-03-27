Писатель подал в суд на Netflix

Писатель Джефф Уилсон направил иск по отношению к стриминговому сервису Netflix по делу о нарушении авторских прав. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уилсон утверждает, что компания заимствовала сюжет его романа "Месть королевы Анны" для сериала "Внешние отмели". По словам писателя, в 2013 году он опубликовал книгу, в которой рассказывается о четырех друзьях, отправившихся на поиски сокровищ со знаменитого кораблекрушения у внешних берегов Северной Каролины.

Уилсон обратился в суд с требованием, чтобы Netflix отчислил ему часть гонораров с сериала. Также писатель призвал запретить стриминговому сервису распространять или рекламировать "Внешние отмели".

Уилсон говорит, что его произведение "даже продвигали" Discovery и History Channel. Он утверждает, что создатели "Внешних отмелей" упоминали, что полагались на другие книги и авторов для вдохновения при написании сценария сериала. Писатель заявил, что персонажи и основная сюжетная линия сериала идентичны его роману.