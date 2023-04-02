https://news.day.az/showbiz/1551652.html Disney выбрал актрису на роль главной героини ремейка мультфильма "Лило и Стич"
Disney выбрал актрису на роль главной героини ремейка мультфильма "Лило и Стич"
Юная гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет главного персонажа - девочку Лило - в киноадаптации знаменитого мультфильма "Лило и Стич" 2002 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Knight Edge.
"Disney нашел свою Лило. Майя Кеалоха получила роль в фильме "Лило и Стич", - указывается в материале.
В корпорации Disney от комментариев пока отказались.
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