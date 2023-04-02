Disney выбрал актрису на роль главной героини ремейка мультфильма "Лило и Стич"

Юная гавайская актриса Майя Кеалоха сыграет главного персонажа - девочку Лило - в киноадаптации знаменитого мультфильма "Лило и Стич" 2002 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Knight Edge.

"Disney нашел свою Лило. Майя Кеалоха получила роль в фильме "Лило и Стич", - указывается в материале.

В корпорации Disney от комментариев пока отказались.