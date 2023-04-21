Нетфликсу грозит долгая судебная тяжба

Египетский юрист Махмуд аль-Семари подал в суд на Netflix из-за чернокожей актрисы, сыгравшей царицу Клеопатру в одноименном документальном фильме. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Rambler сообщило издание Egypt Independent.

Аль-Семари заявил, что трейлер фильма, привлекший внимание миллионов зрителей по всему миру, противоречит египетской истории, является "подлогом" и "пропагандирует афроцентризм, целью которого является искажение и уничтожение египетской идентичности".

Юрист потребовал, чтобы в отношении лиц, ответственных за создание документального фильма, были приняты "серьезные юридические меры", подчеркивает Egypt Independent.

По мнению Аль-Семари, одним из следствий его иска должно стать прекращение работы Netflix в Египте.