В Баку состоится финал национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2023

В ресторане Ay İşığı 28 мая состоится финал национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2023, сообщает Day.Az. Вечер приурочен ко Дню независимости - 28 Мая.

"Участники приходят на конкурс, чтобы проявить себя, показать всем свои способности, доказать себе и окружающим, что они могут победить. Они начинают по-новому оценивать себя, преодолевают трудности, открывают новые жизненные перспективы. Главная красота человека зачастую не во внешних данных, а в умении правильно преподнести себя, создать необходимый имидж, проявить свои интеллектуальные и творческие способности. Желаю всем финалистам успехов!" - отметила главный координатор проекта, хореограф-постановщик Айла Маис.

Гостей ждут музыкальная программа, дефиле от участников конкурса в трех турах, награждение победителей и after party. Национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года. Организатор и учредитель конкурса Miss & Mister Azerbaijan 2023 - Анеля Ордуханова,

Для приобретения билетов и бронирования: 0558977183, 055 767 88 37.

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