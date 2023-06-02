83-летний Аль Пачино потребовал тест на отцовство от своей беременной девушки

83-летний американский актер Аль Пачино потребовал от 29-летней возлюбленной, продюсера Нур Альфаллы, сделать тест на отцовство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал публикует PageSix.

По информации инсайдеров, у артиста серьезные проблемы со здоровьем. Он убежден, что давно бесплоден, поэтому девушка вряд ли вынашивает его ребенка.

Источники сообщают, что новость о беременности Альфаллы заставила актера насторожиться.

Ранее сообщалось, что Аль Пачино станет отцом в четвертый раз. Его партнерша Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности, пол будущего ребенка пары не раскрывается.

Об отношениях Пачино и Альфалла стало известно в апреле прошлого года. Звезду трилогии "Крестный отец" и его подругу заметили во время ужина в одном из ресторанов Калифорнии.