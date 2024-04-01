Турецкая звезда Мерт Демир впервые выступил в Баку

Впервые в Баку во Дворце Гейдара Алиева прошёл концерт турецкой звезды Мерта Демира под названием "Ateşe düştüm" (Я попал в огонь), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мерт Демир также является автором песен, продюсером и режиссером, играет на таких музыкальных инструментах, как гитара, фортепиано. Певцу удается поймать пульс времени с помощью различных музыкальных стилей в жанрах поп, bedroom pop, r&b и арабеск и сценического перформанса.

Мерт Демир, который в настоящее время переживает расцвет своей карьеры, транслирует некоторые из своих живых концертов и студийных выступлений на цифровых платформах, чем завоевал дополнительную популярность аудитории в различных странах.

На вечере были исполнены его хиты "Ateşe düştüm", "Uyan", "Pusulam Rüzgar", "Antidepresan", "İkimize birden", "Dön desem" и другие, а также новые композиции.

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