Меган Фокс посоветовала женщинам не тратить время на мужчин

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс, которая месяц назад подтвердила разрыв помолвки со своим женихом Machine Gun Kelly, в беседе с E! News на фестивале Revolve дала несколько практических советов женщинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, в частности она рекомендует им не "тратить" свою энергию на мужчин".

"Я не знаю, лучший ли я человек, чтобы давать советы, потому что мой совет заключается в том, чтобы просто освоить какой-либо навык или развить хобби и не тратить свою энергию на мужчин. Все, что они собираются сделать, это истощить тебя. Просто двигайтесь дальше. Инвестируйте в себя", - заявила актриса.

Она поделилась отрывком из интервью в своем Instagram, написав "Жизненный совет от эксперта по отношениям".

В другом месте интервью Фокс похвалила бывшего жениха после того, как ее спросили, какими были бы ее три идеальных хедлайнера Coachella:

"Ну, очевидно, я должна сказать Machine Gun Kelly. Я не живу в современную эпоху, поэтому я бы сказал, Guns N' Roses или, вы знаете, кого бы я хотела увидеть, это Weezer. Weezer такой классный".

Меган, которая в прошлом называла Келли своим "родственным огнем", также опубликовала интересный пост в соцсети. Поделившись несколькими фотографиями, на которых она позирует перед зеркалом, она подписала пост "родственный огонь", по-видимому, предполагая, что теперь она сама является для себя этим пламенем.

Сейчас Бэйкер и Фокс живут раздельно. Актриса остается в своем доме в Малибу, в то время как музыкант сейчас в их общем особняке в Энсино.

Меган отказалась прояснить, на каком этапе их отношений находятся она и MGK во время выступления в подкасте Алекса Купера, хотя подтвердила, что в какой-то момент они разорвали помолвку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!