Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл впервые станет отцом

Голливудский актер Генри Кавилл, который прославился благодаря роли в сериале "Ведьмак", впервые станет отцом.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, знаменитость вместе со своей возлюбленной, продюсером Натали Вискузо, ждет рождения первенца. Сначала влюбленных заметили в Нью-Йорке, когда они вместе выходили из гостиницы. 34-летняя Натали была одета в черное обтягивающее платье, которое заметно подчеркивало ее округлый животик.

В тот же день в комментарии Access Hollywood 40-летний Кавилл подтвердил, что его избранница действительно беременна, и они очень рады будущему пополнению в семье.

"Я очень счастлив! Мы с Натали очень-очень счастливы", - поделился актер.

Отметим, Генри Кавилл и Натали Вискузо объявили о своих отношениях в апреле 2021 года. Влюбленные не слишком активно делятся подробностями личной жизни и даже очень редко публикуют совместные фото.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!