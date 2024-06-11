Бен Аффлек тайно встретился с Дженнифер Лопес после слухов о разводе

Актер Бен Аффлек тайно встретился со своей супругой Дженнифер Лопес на фоне слухов о возможном разводе. Об этом сообщает издание Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, 9 июня Бен Аффлек приехал в их общий дом с Дженнифер Лопес, который находится в Беверли-Хиллз. Актер пробыл в особняке около четырех часов, с 17 до 21:00. Позже артист сел в свой автомобиль и уехал.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе. Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопес. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

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