Dr.Alban и звезды в красочных нарядах на красной дорожке Dream Fest в Баку

Представляем фоторепортаж со второго дня с красной дорожки первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит в городе-курорте Sea Breeze в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники второго дня Dream Fest - Люся Чеботина, Звонкий и Асия, Leee John, Юлианна Караулова, Мот, Ани Лорак, Mехин Гумбатова, Emin, Bahh Tee & Turken, Амирчик, Ройя Айхан, Эльбрус, Thomas Anders, Глюкоза, Dr.Alban, Haddaway, Ханна.

Dream Fest - это атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ.

Зрителей ждет абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air на берегу Каспийского моря, три музыкальные сцены, невероятные шоу и выступления сотни всемирно известных артистов с 23 по 28 июля.

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