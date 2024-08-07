Зака Эфрона впервые после госпитализации засняли на публике
Голливудского актера Зака Эфрона впервые после госпитализации засняли на публике. Фотографии опубликованы на сайте TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Зака Эфрона заметили на выходе из частного самолета в аэропорту в Майами. Актера сопровождала группа людей. Артист появился на публике в белом худи, темно-зеленых шортах и лоферах. Знаменитость спрятал лицо от папарацци с помощью кепки, солнцезащитных очков и черной маски.
Рано утром 3 августа Зак Эфрон пошел купаться с друзьями в бассейн на Ибице и нырнул слишком глубоко. Инсайдеры издания TMZ рассказали, что актер захлебнулся, большое количество воды попало в легкие, когда он ударился о дно бассейна во время погружения. Охранники помогли Эфрону выбраться из воды, он на мгновение потерял сознание. В качестве меры предосторожности его доставили в больницу.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре