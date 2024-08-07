Голливудского актера Зака Эфрона впервые после госпитализации засняли на публике. Фотографии опубликованы на сайте TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Зака Эфрона заметили на выходе из частного самолета в аэропорту в Майами. Актера сопровождала группа людей. Артист появился на публике в белом худи, темно-зеленых шортах и лоферах. Знаменитость спрятал лицо от папарацци с помощью кепки, солнцезащитных очков и черной маски.

Рано утром 3 августа Зак Эфрон пошел купаться с друзьями в бассейн на Ибице и нырнул слишком глубоко. Инсайдеры издания TMZ рассказали, что актер захлебнулся, большое количество воды попало в легкие, когда он ударился о дно бассейна во время погружения. Охранники помогли Эфрону выбраться из воды, он на мгновение потерял сознание. В качестве меры предосторожности его доставили в больницу.

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