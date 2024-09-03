Популярный американский актер оказался в центре драки

Актер Стив Бушеми оказался в центре драки в Дублине. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Sun.

По данным издания, Бушеми заметили, когда тот разнимал дерущихся людей в пригороде Дублина Долки.

В мае Стив Бушеми был доставлен в больницу после того, как неизвестный мужчина напал на него во время прогулки по Нью-Йорку. Актера с отеком лица и левого глаза доставили в больницу для лечения.

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