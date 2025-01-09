Объявление списка номинантов на "Оскар" перенесли

Американская академия киноискусств перенесла объявление номинантов на премию "Оскар" с 17 на 19 января из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом 8 января сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Мы приносим глубочайшие соболезнования тем, кого затронули разрушительные пожары в Калифорнии. Многие члены академии, наши коллеги живут и работают в районе Лос-Анджелеса. Мы думаем о вас... Объявление номинантов на "Оскар" будет перенесено с 17 января на 19 января", - заявил директор Американской академии киноискусства Билл Крамер.

Сообщается, что из-за распространения пожара в Палисейдс были отменены несколько премьер и временно приостановлено производство телевизионных шоу.