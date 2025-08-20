Тейлор Свифт стала мемом в социальных сетях

Обложка виниловой версии альбома американской певицы Тейлор Свифт стала мемом в соцсетях. На это обратило внимание издание People Talk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадре, сделанном фотографом Мертом Аласом, артистка в бордовом сценическом боди и перчатках опирается руками о стену, при этом ее взгляд направлен в объектив. Пользователи сети начали создавать множество коллажей с певицей: на одной из картинок Свифт толкает машину, на другой - поддерживает Пизанскую башню, на третьей держит на руках героя мультика "Король Лев", стоя на скале.