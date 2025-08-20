https://news.day.az/showbiz/1775022.html Тейлор Свифт стала мемом в социальных сетях Обложка виниловой версии альбома американской певицы Тейлор Свифт стала мемом в соцсетях. На это обратило внимание издание People Talk, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На кадре, сделанном фотографом Мертом Аласом, артистка в бордовом сценическом боди и перчатках опирается руками о стену, при этом ее взгляд направлен в объектив.
