Третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате

Третий фильм из франшизы "Аватар" - "Аватар: Пламя и пепел" преодолел отметку в $1 млрд в мировом прокате. Об этом сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Режиссер картины Джеймс Кэмерон уже в четвертый раз сумел добиться такого результата - впервые лидером мирового проката стал его проект "Титаник". За время в прокате "Титаник" собрал более $2 млрд. Также все части "Аватара" имели успех у зрителей. Первый фильм также остается самым кассовым в истории кинопроката.

"Пламя и пепел" стал третьим фильмом франшизы Джеймса Кэмерона. В ленте Сэм Уортингтон и Зои Салдана вновь исполнили роли Джейка Салли и Нейтири, которым предстоит столкнуться с новой угрозой - агрессивным племенем На'ви, известным как Народ Пепла, на планете Пандора, богатой полезными ископаемыми.

Как отмечает Bloomberg, успех "Аватара: Пламя и пепел" завершает сильный год для кинонаправления Disney. В 2025 году картины "Лило и Стич" и "Зверополис 2" уже собрали более $1 млрд каждый в мировом прокате, при этом "Зверополис 2", вышедший в ноябре, преодолел эту отметку быстрее всех анимационных релизов в истории Голливуда.