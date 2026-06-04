Дженнифер Лопес ответила на слухи о романе с Бреттом Голдстином

Певица и актриса Дженнифер Лопес на шоу Today опровергла слухи о романе с коллегой по фильму "Служебный роман" Бреттом Голдстином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ведущая шоу Саванна Гатри поинтересовалась у Дженнифер Лопес и Бретта Голдстина, действительно ли они встречаются. Актриса заявила, что каждый раз, когда она с кем-то снимается в кино, ей приписывают романы. Артистка подчеркнула, что не состоит в отношениях с Голдстином.

"Такое постоянно случается. Но это не делает это правдой. <...> Мы не встречаемся", - заявила Лопес.

Голдстин согласился с высказыванием коллеги.

"Верно", - добавил он.