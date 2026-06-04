https://news.day.az/showbiz/1839095.html Дженнифер Лопес ответила на слухи о романе с Бреттом Голдстином Певица и актриса Дженнифер Лопес на шоу Today опровергла слухи о романе с коллегой по фильму "Служебный роман" Бреттом Голдстином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Ведущая шоу Саванна Гатри поинтересовалась у Дженнифер Лопес и Бретта Голдстина, действительно ли они встречаются.
Дженнифер Лопес ответила на слухи о романе с Бреттом Голдстином
Певица и актриса Дженнифер Лопес на шоу Today опровергла слухи о романе с коллегой по фильму "Служебный роман" Бреттом Голдстином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ведущая шоу Саванна Гатри поинтересовалась у Дженнифер Лопес и Бретта Голдстина, действительно ли они встречаются. Актриса заявила, что каждый раз, когда она с кем-то снимается в кино, ей приписывают романы. Артистка подчеркнула, что не состоит в отношениях с Голдстином.
"Такое постоянно случается. Но это не делает это правдой. <...> Мы не встречаемся", - заявила Лопес.
Голдстин согласился с высказыванием коллеги.
"Верно", - добавил он.
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