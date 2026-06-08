Джейкоб из «Сумерек» раскрыл пол будущего ребенка

Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер, сыгравший роль Джейкоба Блэка, раскрыл в Instagram пол будущего ребенка. Актер и его жена не стали устраивать вечеринку по этому поводу. Супруги дома открыли на ноутбуке файл с документами из больницы, откуда узнали о скором появлении в их семье дочери, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы стать отцом девочки. Все мои щенки были девочками. Некоторые из моих лучших друзей на свете - девочки. У меня есть сестра. У меня невероятная мама. Жена Тей - мой самый любимый человек на свете, и так уж получилось, что она девочка. Все, чего я хотел, чтобы ребенок был здоров, но в глубине души я мечтал именно об этом моменте. Груз, который свалился с моих плеч в этот момент, когда я понял, что моя мечта сбылась, - это ни с чем не сравнимое чувство. Я с нетерпением жду, когда эта маленькая девочка появится на свет", - поделился артист.

Актер в 2022 году женился на медсестре Тейлор Доум. До свадьбы пара встречалась четыре года. В 2021 году звезда "Сумерек" сделала возлюбленной предложение, и она согласилась стать его женой. Влюбленные устроили торжество в поместье Epoch Estate Wines на окраине городка Пасо-Роблес в Западной Калифорнии. На церемонии присутствовали около 100 гостей. Доум взяла фамилию мужа и стала его полной тезкой.

Супруги несколько лет вели не публичный образ жизни, однако потом начали вместе сниматься для обложек глянца и активно вести соцсети. У актера больше 11 млн подписчиков в Instagram, а у его жены - 1,5 млн.