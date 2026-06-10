Наряд Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети

Наряд американской актрисы Анджелины Джоли на корте возмутил пользователей сети. Материал публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

51-летнюю знаменитость вместе с 22-летним сыном Паксом Джоли-Питтом сняли во время благотворительного турнира по пиклболу Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night, в котором приняли участие множество звезд. Артистка предстала перед камерой в черном костюме, состоявшем из топа на тонких бретелях и брюк. Также она надела широкополую бежевую шляпу, солнцезащитные очки и кожаные туфли.

Читатели издания высказались об образе артистки в комментариях. "Кто так одевается на пиклбол?", "Какой же глупый наряд для игры в пиклбол!", "Она не могла надеть кеды или хотя бы обувь на резиновой подошве? Кто вообще носит жесткие лоферы на корте?", "Эти длинные штаны и кожаные лоферы... Как она себе ничего не сломала?" - заявили юзеры.