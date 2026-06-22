Умер звезда «Доктора Кто»

Актер Дэвид Дейкер, известный по съемкам в культовых сериалах, ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом пишет британское издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, Дейкер умер 30 апреля, но семья артиста решила придать огласке его смерть 21 июня.

Дэвид был звездой театра и активно снимался в телесериалах. В частности, он сыграл в культовом "Докторе Кто" сразу в нескольких ролях: в эпизоде "Воин времени" предстал в образе бандита Иронгрона, а в "Кошмаре Эдема" - капитана Ригга. Также участвовал в проектах "Улица коронации", "О, счастливчик" и других.