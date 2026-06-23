https://news.day.az/showbiz/1843440.html Бритни Спирс заявила о желании родить ребенка Певица Бритни Спирс заявила, что хочет родить ребенка. Об этом поп-исполнительница написала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Бритни Спирс опубликовала видео, в котором танцевала с гитарой в руках. Артистка заявила, что приобрела музыкальный инструмент в надежде, что у нее появится ребенок.
Бритни Спирс заявила о желании родить ребенка
Певица Бритни Спирс заявила, что хочет родить ребенка. Об этом поп-исполнительница написала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бритни Спирс опубликовала видео, в котором танцевала с гитарой в руках. Артистка заявила, что приобрела музыкальный инструмент в надежде, что у нее появится ребенок.
"Я купила это в Мексике в надежде, что когда-нибудь смогу родить ребенка", - подписала ролик звезда.
При этом певица не стала объяснять, что именно она имела в виду. Вскоре Спирс удалила текст под видео.
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