Бритни Спирс заявила о желании родить ребенка

Певица Бритни Спирс заявила, что хочет родить ребенка. Об этом поп-исполнительница написала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бритни Спирс опубликовала видео, в котором танцевала с гитарой в руках. Артистка заявила, что приобрела музыкальный инструмент в надежде, что у нее появится ребенок.

"Я купила это в Мексике в надежде, что когда-нибудь смогу родить ребенка", - подписала ролик звезда.

При этом певица не стала объяснять, что именно она имела в виду. Вскоре Спирс удалила текст под видео.