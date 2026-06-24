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Мадонна посетила показ в Париже

Певица Мадонна посетила показ новой коллекции модного дома Saint Laurent в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared. 67-летняя Мадонна предпочла для выхода красное мини-платье из кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и розовые туфли на каблуках.