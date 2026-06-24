Мадонна посетила показ в Париже

Певица Мадонна посетила показ новой коллекции модного дома Saint Laurent в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared.

67-летняя Мадонна предпочла для выхода красное мини-платье из кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и розовые туфли на каблуках. Волосы певице уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.