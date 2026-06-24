https://news.day.az/showbiz/1843643.html Мадонна посетила показ в Париже Певица Мадонна посетила показ новой коллекции модного дома Saint Laurent в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared. 67-летняя Мадонна предпочла для выхода красное мини-платье из кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и розовые туфли на каблуках.
Мадонна посетила показ в Париже
Певица Мадонна посетила показ новой коллекции модного дома Saint Laurent в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Just Jared.
67-летняя Мадонна предпочла для выхода красное мини-платье из кружева. Образ дополнили солнцезащитные очки и розовые туфли на каблуках. Волосы певице уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.
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