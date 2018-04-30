В Баку арестованы должностные лица фирм, занимающихся незаконным оборотом лекарств

В Баку должностные лица ряда фирм занимались незаконным оборотом лекарственных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступили многочисленные обращения о том, что ряд объектов фармацевтической сферы с целью получения большей прибыли занимается нелегальной деятельностью, что некоторые юридические и физические лица занимаются незаконным оборотом некачественных, не прошедших госрегистрацию лекарственных средств неизвестного происхождения, в связи с чем были проведены следственно-оперативные мероприятия.

В рамках этих мероприятий был проведен осмотр по 11 адресам в Баку, в том числе в административных зданиях ООО "Sanimed" и "Epidbiomed", занимающихся незаконным оборотом лекарственных средств, принадлежащих им депо, аптечных сетей, квартир, а также кабинетов некоторых врачей, участвовавших в процессе незаконной продажи лекарственных препаратов.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по различным статьям УК и осуществлены следственно-оперативные действия.

Предварительным следствием было установлено, что фактический руководитель ООО "Sanimed" MMC Нагиев Мушфиг Микаил оглу, сговорившись с завтделом общества Оруджевым Хафизом Зульфугар оглу, дистрибьютором Керимовым Асимом Расим оглу, учредителем ООО "Epidbiomed" Алиевым Намигом Сабир оглу, замдиректора этой фирмы Мамедовым Кямалом Ахмедийе оглу и другими должностными лицами с целью получения большей прибыли с 2011 года долгое время ввозили в страну 19 наименований эквивалентных лекарственных средств стоимостью более одного миллиона маната, что намного дороже оригинальных лекарственных препаратов.

С помощью сотрудников руководимой фирмы они договорились порядка со 100 врачами, работающими в государственных и частных учреждениях, которым дали различные суммы денег за то, чтобы они назначали обращающимся больным именно эти препараты, и даже в большем объеме, чем необходимо, и таким образом добились незаконной продажи большой партии завезенных лекарств.

Кроме того, было установлено, что должностные лица вышеуказанных предприятий долгое время организовывали ввоз в страну и продажу лекарственных препаратов неизвестного происхождения, не прошедших государственную регистрацию.

Так, во время обысков, которые были проведены в административных зданиях, офисах и аптеках предприятий, были выявлены и изъяты из оборота 15 385 упаковок лекарственных препаратов 37 наименований неизвестного происхождения, не прошедших государственной регистрации на сумму 38 тысяч манатов.

Также была установлена незаконная продажа 51 упаковки лекарственных средств девяти наименований, которые предназначались для бесплатной выдачи определенным категориям лиц, и в настоящее время расследуется, как были получены эти препараты и организована их продажа.

Наряду с тем, что указанные противозаконные действия были подтверждены показаниями самих должностных лиц, они также были подтверждены показаниями свидетелей, а также лекарственными препаратами, выявленными по адресам функционирования фирм, тетрадями с пометками о передаче 50-1000 манатов в месяц за назначение пациентам лекарств отдельными врачами, документами "черной бухгалтерии" о незаконном обороте лекарственных средств, а также денежными средствами в национальной и иностранной валюте на сумму 138 тысяч манатов в офисе ООО "Epidbiomed", которые были скрыты от бухгалтерии и не внесены в кассу, другими вещественными доказательствами и следственными документами.

На основании предварительных доказательств Мушфигу Нагиеву, Хафизу Оруджеву, Асиму Керимову, Намигу Алиеву и Кямалу Мамедову было предъявлено обвинение по ст. 308.2, 200-1.2.2 и 200-1.2.3 УК Азербайджана и избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всего круга лиц, участвовавших в совершении преступления.

Генпрокуратура просит граждан, которые пострадали от этих противозаконных действий, обращаться на "горячую линию" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

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