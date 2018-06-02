Как в Азербайджане дети помогают детям - ФОТО

Азербайджанский музей ковра при поддержке AzərsunHolding провел мероприятие "Под одним солнцем", посвященное Международному дню защиты детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие, заведующий отделом детского музея Азер Абдуллаев поздравил всех с праздником и отметил, что Международный день защиты детей, приходящийся на первый день лета 1 июня, ‑ один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В рамках мероприятия ученики бакинских школ, выставив свои работы на продажу, приняли участие в акции поддержки детям с ограниченными возможностями под лозунгом "Детская помощь детям".

Праздничное мероприятие под открытым небом порадовало юных участников. Для них были организованы конкурсы "Создай свой ковер", "Потанцуем вместе", "Гармония цветов", а также игры "Смотри и запоминай", "Украшай орнаменты на ковре", мастер-классы "Искусство эбру", "Изучаем технику плетения безворсового ковра "Шедде", "Кукла", "Национальная сумка", "Укрась на свой вкус".

Участники проекта "Sən istedadsan" Айдан Ильхасзаде, Йылдырым Дениз, Джавидан Ганизаде, Ферраз Далила и Сахиб Гусейнзаде выступили с музыкальными номерами. На мероприятии были устроены викторины на тему сказок. Самые активные участники получили подарки от организаторов.

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