Двое обвиняемых в совершении кровавого преступления в Гяндже объявлены в розыск

11 июля 2018 10:20

Обвиняемые в совершении накануне в Гяндже кровавого преступления Рашад Бёюккишиев и Фаррух Гасымов объявлены в розыск.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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