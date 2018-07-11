Двое обвиняемых в совершении кровавого преступления в Гяндже объявлены в розыск
11 июля 2018 10:20 547
Обвиняемые в совершении накануне в Гяндже кровавого преступления Рашад Бёюккишиев и Фаррух Гасымов объявлены в розыск.
Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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