В Азербайджане пресечена попытка поставки в Европу крупной партии наркотиков - ФОТО
Пресечена поставка крупной партии наркотиков в Европу транзитом через Азербайджан.
В отдел по борьбе с нарушениями таможенных правил Астаринского таможенного управления поступила информация о том, что из Ирана в Европу будет транспортироваться крупная партия наркотических средств, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном во вторник.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на основании поступившей информации грузовое транспортное средство с грузом "осветительные приборы", направляющееся из Ирана в Данию транзитом через Азербайджан, было задержано на КПП Астаринского таможенного управления для таможенного досмотра.
Во время проверки, которая была проведена с помощью собаки кинологической службы по кличке Кити, служебная собака среагировала на нечто, находящееся в колесах прицепа. В то же время с помощью прибора "Buster" удалось определить разницу между колесными осями.
Затем вместе с сотрудниками Госпогранслужбы в результате основательной проверки трех осей между колесами прицепа было обнаружено наркотическое средство темно-коричневого цвета с резким запахом - опиум общим весом более 49 килограммов.
По факту проводится расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!