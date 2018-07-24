В Азербайджане пресечена попытка поставки в Европу крупной партии наркотиков - ФОТО

Пресечена поставка крупной партии наркотиков в Европу транзитом через Азербайджан.

В отдел по борьбе с нарушениями таможенных правил Астаринского таможенного управления поступила информация о том, что из Ирана в Европу будет транспортироваться крупная партия наркотических средств, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на основании поступившей информации грузовое транспортное средство с грузом "осветительные приборы", направляющееся из Ирана в Данию транзитом через Азербайджан, было задержано на КПП Астаринского таможенного управления для таможенного досмотра.

Во время проверки, которая была проведена с помощью собаки кинологической службы по кличке Кити, служебная собака среагировала на нечто, находящееся в колесах прицепа. В то же время с помощью прибора "Buster" удалось определить разницу между колесными осями.

Затем вместе с сотрудниками Госпогранслужбы в результате основательной проверки трех осей между колесами прицепа было обнаружено наркотическое средство темно-коричневого цвета с резким запахом - опиум общим весом более 49 килограммов.

По факту проводится расследование.

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