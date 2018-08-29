Спецоперация в Хачмазе: ликвидирован экстремист - ЗАЯВЛЕНИЕ СГБ И ГЕНПРОКУРАТУРЫ
В Хачмазском районе Азербайджана ликвидирован член радикальной религиозной экстремистской группы.
Об этом в среду говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе расследования было подтверждено, что член радикальной религиозной экстремистской группы Наджафов Низами Адиль оглу приобрел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и планировал совершить террористический акт в северных районах Азербайджана. В связи с этим сотрудниками Службы государственной безопасности и прокуратуры были проведены совместные неотложные мероприятия.
Во время проведенных 29 августа в Хачмазском районе мероприятий по разоружению Низами Наджафова он, не подчинившись законным требованиям сдаться, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.
В ходе осмотра места происшествия и тела были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства один автомат типа "AKSU", боеприпасы, а также взрывное устройство, изготовленное кустарным способом.
Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
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