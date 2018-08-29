Спецоперация в Хачмазе: ликвидирован экстремист - ЗАЯВЛЕНИЕ СГБ И ГЕНПРОКУРАТУРЫ

29 августа 2018 13:29

В Хачмазском районе Азербайджана ликвидирован член радикальной религиозной экстремистской группы.

Об этом в среду говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе расследования было подтверждено, что член радикальной религиозной экстремистской группы Наджафов Низами Адиль оглу приобрел оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества и планировал совершить террористический акт в северных районах Азербайджана. В связи с этим сотрудниками Службы государственной безопасности и прокуратуры были проведены совместные неотложные мероприятия.

Во время проведенных 29 августа в Хачмазском районе мероприятий по разоружению Низами Наджафова он, не подчинившись законным требованиям сдаться, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

В ходе осмотра места происшествия и тела были обнаружены и изъяты в качестве вещественного доказательства один автомат типа "AKSU", боеприпасы, а также взрывное устройство, изготовленное кустарным способом.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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