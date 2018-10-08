В Баку открывается выставка-продажа меда
8 октября 2018 11:33 355
Сегодня в 14:00 на территории Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова состоится церемония открытия 19-й Республиканской выставки-продажи меда.
Об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что ярмарка должна была открыться 5 октября, но была перенесена в связи с ухудшением погоды.
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