В Исмаиллы произошел оползень, пострадали несколько домов

После наблюдавшихся в последние дни в Исмаиллинском районе дождей на территории произошел оползень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, оползень на территории села Гойдан активизировался и охватил обширную территорию.

На стенах и на полах домов образовались как большие, так и мелкие трещины. Кроме того, пострадали фруктовые сады, жилые дома и гидрохозяйства.

Стекающая с горных склонов грунтовая масса в северной части села повредила дома. В результате возникшей опасности пришлось выселить из аварийного дома одну семью и разместить ее у родственников.

Представители Исмаиллинской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и министерства экологии и природных ресурсов осмотрели территорию.

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