В Исмаиллы произошел оползень, пострадали несколько домов
После наблюдавшихся в последние дни в Исмаиллинском районе дождей на территории произошел оползень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, оползень на территории села Гойдан активизировался и охватил обширную территорию.
На стенах и на полах домов образовались как большие, так и мелкие трещины. Кроме того, пострадали фруктовые сады, жилые дома и гидрохозяйства.
Стекающая с горных склонов грунтовая масса в северной части села повредила дома. В результате возникшей опасности пришлось выселить из аварийного дома одну семью и разместить ее у родственников.
Представители Исмаиллинской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и министерства экологии и природных ресурсов осмотрели территорию.
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ИВ Баку о жилых домах в оползневой зоне
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