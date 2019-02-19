Обнародована фактическая погода в Азербайджане, наблюдаемая с полудня 18 по утро 19 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 18 февраля на территории страны погодные условия изменились, преимущественно в северных и восточных районах выпали осадки, в горных и предгорных территориях - снег, передает Day.Az.

В Баку и на Абшеронском полуострове начавшийся вечером 18 февраля дождь 19 февраля перешел в мокрый снег, количество выпавших осадков составило 5 мм, что является 24% месячной нормы. В Лянкяран-Астаринской зоне количество выпавших осадков составило до 6 мм, в Центрально-низменных районах - 4 мм, Большом Кавказе - до 11 мм.

Высота снежного покрова составила в Агдере 19 см, Алтыагадже - 14 см, Сарыбаше - 12 см, Губе - 11 см, Шахдаге - 10 см, Гусаре, Хыналыге - 7 см, Гырызе - 6 см, Маразе - 3 см, Исмаиллы - 1 см.

18 февраля скорость северо-западного ветра в некоторых районах составила 22-30 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове временами усилилась до 15-20 м/с, по данным станции Нефтяных камней, высота волн достигла 4 метров.

Температура воздуха упала на 6-10 градусов, минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 2 градусов тепла, в низменных районах - 2-5 градусов тепла, в горных районах - 0-5, в высокогорьях - 7-12, Нахчыванской АР - 0-3 градуса мороза.