На пересечении Нобелевского проспекта с улицами Ази Асланова и Садыгджана были открыты новые развороты и повороты налево.

Как сообщили Milli.Az в Бакинском транспортном агентстве, вокруг этого участка были установлены светофоры и пешеходные переходы. Пешеходы теперь могут безопасно переходить на противоположную сторону улицы.Также вокруг дорожного движения были установлены дорожные знаки, и была проведена разметка.

Эти меры были проведены специалистами Агентства в рамках проекта, направленного на снижение пробок и плотности в районе, называемом "кругом Наргиля". Таким образом, въезд для автомобилей на "круг Наргиля" будет сокращен.

Реализация проекта приведет к сокращению задержек в диапазоне движения более 100 автобусов, курсирующих по шести регулярным маршрутам, проходящим через этот район.