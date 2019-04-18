В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на крупную сумму.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, жительница Баку Ильхама Гасанова обратилась в управление полиции Ясамальского района с заявлением о том, что некий Фарид, войдя в доверие, присвоил принадлежащие ей 240 тысяч долларов США.

Сотрудники 29 отдела полиции района ведут расследование.