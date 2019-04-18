В Баку женщину обманули на сотни тысяч долларов
18 апреля 2019 12:44 98
В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на крупную сумму.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, жительница Баку Ильхама Гасанова обратилась в управление полиции Ясамальского района с заявлением о том, что некий Фарид, войдя в доверие, присвоил принадлежащие ей 240 тысяч долларов США.
Сотрудники 29 отдела полиции района ведут расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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