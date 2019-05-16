Экс-футболист лондонского "Челси" ганец Майкл Эссьен призвал болельщиков своего бывшего клуба приехать в Баку и поддержать команду во время финального матча Лиги Европы по футболу. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Instagram страницу футболиста.

В частности, звезда мирового футбола отметил дружелюбие азербайджанского народа.

"Призываю болельщиков "Челси" приехать в Баку и поддержать команду в предстоящем финальном матче Лиги Европы. Я живу в Баку уже три месяца и мне здесь очень нравится, очень доброжелательные люди", - сказал Эссьен в видеоролике, который он опубликовал на своей странице в Instagram.