https://news.day.az/society/1120702.html Если бы "Игру престолов" снимали в Баку - ФОТО
Если бы "Игру престолов" снимали в Баку - ФОТО
Графический дизайнер Парвиз Бабаев, ставший особенно популярным благодаря своему проекту "Baku Manipulations", где показано, что скрывают знакомые всем достопримечательности Азербайджана, продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram интересными работами.
Как сообщает Day.Az, новые работы графического дизайнера посвящены популярному сериалу "Игра престолов". В них пятикратный чемпион мира, азербайджанский каратист Рафаэль Агаев становится "черным вороном" Ночного дозора, Дейенерис Таргариен стоит на Девичьей башне в огненном дыхании своего дракона, а на крыше храма огня - Атешгях сражаются Арья Старк и Король ночи.
Н. Гасымова
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