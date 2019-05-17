Графический дизайнер Парвиз Бабаев, ставший особенно популярным благодаря своему проекту "Baku Manipulations", где показано, что скрывают знакомые всем достопримечательности Азербайджана, продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram интересными работами.

Как сообщает Day.Az, новые работы графического дизайнера посвящены популярному сериалу "Игра престолов". В них пятикратный чемпион мира, азербайджанский каратист Рафаэль Агаев становится "черным вороном" Ночного дозора, Дейенерис Таргариен стоит на Девичьей башне в огненном дыхании своего дракона, а на крыше храма огня - Атешгях сражаются Арья Старк и Король ночи.

Н. Гасымова