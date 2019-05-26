https://news.day.az/society/1123518.html Азербайджанские гимнастки и зрители неописуемо исполнили гимн - ВИДЕО
Азербайджанские гимнастки и зрители неописуемо исполнили гимн - ВИДЕО
БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики в воскресенье проходят финальные соревнования 11-ого Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Trend.
Команда Азербайджана завоевала золотую медаль в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов.
Команда Азербайджана в программе аэро-данс выступила в составе Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедовой, Нармины Гусейновой, Нигяр Ибрагимбейли, Имрана Имранова, Акифа Кяримли, Эльчина Мамедова, Медины Мустафаевой.
В Интернете появилось видео великолепного исполнения гимна Азербайджана нашей командой.
Предлагаем вашему вниманию данные кадры.
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