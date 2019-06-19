Распоряжение Президента Ильхама Алиева о повышении ежемесячных должностных окладов руководящих и других работников Президиума и аппарата Национальной академии наук Азербайджана и аппарата Гянджинского отделения в среднем на 40 процентов, затронет более 300 человек, представленных в Президиуме НАНА и работающих в связанных с ними структурах управления.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend вице-президент АН Азербайджана Иса Габиббейли.

По словам вице-президента, распоряжение главы государства демонстрирует высокое уважение и доверие, проявляемое к Академии наук Азербайджана и представителям интеллигенции.

"Этот шаг Президента Ильхама Алиева повысит ответственность азербайджанской науки, обеспечит ее дальнейшее развитие. Это распоряжение имеет решающее значение в развитии НАНА", - сказал Иса Габиббейли.

В заключение он выразил глубокую признательность главе государства от имени всего коллектива Академии наук: "Убежден, что сотрудники Академии ответят на заботу главы государства действенными шагами".

Отметим, что 18 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников, работающих в ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета, согласно которому с 1 сентября 2019 года повышаются в среднем на 40 процентов ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников Президиума и аппарата Национальной Академии Наук Азербайджана, аппарата Гянджинского отделения, Центра Гейдара Алиева, Научного центра "Азербайджанская национальная энциклопедия", Центра Ататюрка в Азербайджане, государственных архивов Азербайджана и их филиалов, районных (городских) государственных архивов, постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, Государственного фильмофонда министерства культуры, Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана, Секретариата Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана, Бакинского международного центра мультикультурализма, Фонда развития науки при Президенте Азербайджана.

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