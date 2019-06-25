https://news.day.az/society/1132371.html Исполнительная власть Баку сделала важное заявление по пляжам
Исполнительная власть Баку сделала важное заявление по пляжам
В связи с официальным открытием пляжного сезона в Баку с 15 июня 2019 года Департамент торговли и услуг Исполнительной власти г. Баку доводит до внимания жителей и гостей столицы, что вход на территорию пляжей и прибрежную зону бесплатный.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на исполнительную власть города Баку, передает Day.Az.
В сообщении, говорится, что профильные структуры осуществляют соответствующие меры по созданию необходимых условий для отдыха населения и гостей на пляжах и в прибрежной зоне.
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