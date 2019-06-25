В связи с официальным открытием пляжного сезона в Баку с 15 июня 2019 года Департамент торговли и услуг Исполнительной власти г. Баку доводит до внимания жителей и гостей столицы, что вход на территорию пляжей и прибрежную зону бесплатный.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на исполнительную власть города Баку, передает Day.Az.

В сообщении, говорится, что профильные структуры осуществляют соответствующие меры по созданию необходимых условий для отдыха населения и гостей на пляжах и в прибрежной зоне.

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