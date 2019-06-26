В Пекине на территории Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) состоялся II международный оборонный форум на тему "Влияние новых тенденций на мир и развитие".

Как передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, на форуме выступил офицер Вооруженных сил Азербайджана, капитан второго ранга Рашад Мамедов с темой "Использование искусственного интеллекта в вопросах обороны: вызовы, перспективы и риски", передает Day.Az.

В работе форума приняли участие руководители Оборонного научно-технического университета НОАК Китая, региональный руководитель Международного комитета Красного Креста Западной Азии, а также 194 высокопоставленных гостей из 88 стран мира.

По итогам мероприятия Мамедов был награжден грамотой, которую ему вручил заместитель начальника Оборонного научно-технического университета НОАК генерал-лейтенант Жой Аймин.

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