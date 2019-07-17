Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал решение об утверждении Устава Центра по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению, устав Центра утверждается с целью исполнения пункта 4.3 указа Президента Азербайджана "О создании Центра по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму" от 20 декабря 2018 года.

Отметим, что Центр является публичным юридическим лицом, занимающимся деятельностью в сферах изучения с научной, исторической и культурной точек зрения, пропаганды, сохранения, развития и целенаправленного использования памятников, элементов, относящихся к историческому, материальному и нематериальному культурному наследию, расположенных на территориях государственных заповедников при Государственном агентстве по туризму, а также повышением туристического потенциала заповедников.

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