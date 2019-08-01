Прием документов на конкурс Генеральной прокуратуры Азербайджана по вакантным 80 штатным единицам для кандидатов на работу в органы прокуратуры, завершится второго августа в 18:00. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Проведение тестового экзамена конкурса для представивших документы кандидатов запланировано на девятое августа в 10:00 в Бакинском дворце спорта (просп. Нефтяников, 26А).

Экзамен будет проходить в координации с Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) при участии представителей соответствующих госструктур, неправительственных, международных организаций и СМИ.

Кандидаты, участвующие в конкурсе по приему в прокуратуру, 7-8 августа с 10:00 до 18:00 могут получить пропускной экзаменационный лист, предъявив удостоверение личности в приемной главного административного здания Генпрокуратуры (ул. Н.Рафибейли, 7)

Список законов и других нормативно-правовых актов, использованных в подготовке тестовых заданий, опубликован первого июля 2019 года в СМИ, а также на сайте генпрокуратуры www.genprosecutor.gov.az, www.prokurorluq.gov.az

Для получения подробной информации по конкурсу можно связаться по тел: 437-28-56, 492-06-82, 492-74-32 и 492-62-23.

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