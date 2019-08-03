В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на автомобильной дороге Сумгайыт - поселок Гаджи Зейналабдин на территории Сумгайытского технологического парка столкнулись два автомобиля. 5 человек получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой помощи.

По факту ведется расследование.

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